В результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек

Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в субботу в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, авария с участием трех автомобилей произошла на скоростной трассе в округе Франклин. Внедорожник, в котором находились шесть человек, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с фургоном. Последний в свою очередь врезался после этого в третий автомобиль.

По словам полиции, находившиеся в фургоне три пассажира и водитель погибли. Жертвами аварии также стали три человека во внедорожнике, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Причины ДТП пока установить не удалось. Правоохранительные органы начали расследование.

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