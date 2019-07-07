При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

7 июля 2019 10:11 (UTC+04:00)

При взрыве в торговом центре в городе Планштейн, Флорида пострадали 23 человека, двое из которых получили серьезные повреждения, сообщает телеканал ABC7 News, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Отмечается, что один из пострадавших - несовершеннолетний. Данных о погибших нет.

Ранее сообщалось, что при взрыве, предположительно вызванном утечкой газа, пострадали 20 человек. В результате взрыва ресторан был полностью разрушен, устоял лишь его металлический каркас. Кроме того, пострадали близлежащие здания. Куски бетона отлетали на 50 метров, металлические обломки - на 90 метров.

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