США намерены поставить Тайваню танков и комплексов Stinger на $2,2 млрд

9 июля 2019 03:15 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд. Об этом сообщило в понедельник профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского Министерства обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Стоимость приобретения танков составила $2 млрд, ПЗРК - $223,5 млн.

Соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направляли в США в июне, по данным газеты South China Morning Post. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 FGM-148 Javelin. Ранее Тайбэй также направлял заявку Пентагону на приобретение партии из не более чем 66 истребителей F-16 в новой современной версии V (Viper) в связи с необходимостью модернизации устаревающего авиапарка ВВС. Тайваньские власти ожидают ответа США на данные запросы.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

С точки зрения американского военного ведомства выполнение контракта отвечает интересам "национальной безопасности США".

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