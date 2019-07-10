Миллиардер Том Стайер заявил об участии в выборах президента США

10 июля 2019 06:06 (UTC+04:00)

Миллиардер Том Стайер заявил об участии в выборах президента США 2020 года. Об этом 9 июля сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на RT.

Миллиардер выдвигается кандидатом от Демократической партии. Отмечается, что в январе этого года Стайер исключал участие в выборах.

«Если вы думаете, что есть что-то крайне важное, постарайтесь приложить как можно больше усилий и дайте вещам идти своим чередом. Это именно то, что делаю я. Меня зовут Том Стайер, и я баллотируюсь на пост президента», — заявил миллиардер в видеоролике, который опубликовали на ютьюбе утром 9 июля.

Телеканал сообщает, что в последние годы Стайер оказывал финансовую помощь кандидатам и организациям, которые содействуют продвижению либеральных ценностей, в том числе импичменту президента Дональда Трампа. По данным Forbes, чистая стоимость активов Стайера оценивается в $1,6 млрд. Свое состояние он начал копить с 1986 года, когда основал инвестиционную компанию Farallon Capital.

NYT сообщает, что Стайер пообещал потратить $100 млн на свою кампанию.

О намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году заявили 27 кандидатов. Из них 25 демократов, включая сенатора от Колорадо Майкла Беннета, губернатора штата Монтана Стива Буллока, а также бывшего вице-президента США Джо Байдена. От республиканцев об участии в выборах объявил Дональд Трамп и бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.

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