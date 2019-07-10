В Виннипеге при утечке газа в отеле пострадали 46 человек

По меньшей мере 46 человек были госпитализированы в результате утечки угарного газа в отеле в городе Виннипег. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на местные власти.

По его данным, состояние 15 пострадавших оценивается как критическое.

Причины утечки на данный момент неизвестны. Компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, сообщила на своей странице в Twitter, что подача газа в отель прекращена, начат процесс вентилирования.

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