В Виннипеге при утечке газа в отеле пострадали 46 человек

10 июля 2019 00:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере 46 человек были госпитализированы в результате утечки угарного газа в отеле в городе Виннипег. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на местные власти.

По его данным, состояние 15 пострадавших оценивается как критическое.

Причины утечки на данный момент неизвестны. Компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, сообщила на своей странице в Twitter, что подача газа в отель прекращена, начат процесс вентилирования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
США 01:18
Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин
Другие страны 9 июля 17:33
Германия, Франция и Британия обеспокоены несоблюдением Ирана СВПД
Другие страны 9 июля 17:15
В США число заболевших корью достигло рекордного с 1992 года значения
Другие страны 9 июля 12:43
МИД КНР сделал предупреждение США и призвал отменить поставку вооружений Тайваню
Другие страны 9 июля 11:50
США поставили в Индию очередную партию из двух вертолетов Chinook
Другие страны 9 июля 10:27
Лента новостей
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
США 01:18
В Париже погиб человек при попытке забраться на здание филармонии
В мире 01:02
В ООН сообщили об увеличении числа детей, страдающих от ожирения
В мире 00:42
В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека
В мире 00:16
"Азеришыг" осуществляет превентивные меры в связи с сильном ветре в южном регионе
Общество 9 июля 23:58
В США медведь сел в машину и разбился
В мире 9 июля 23:35
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях
В мире 9 июля 23:30
В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков
Иран 9 июля 23:01
Премьер Грузии приветствует решение Путина не вводить меры против Тбилиси
Грузия 9 июля 22:52