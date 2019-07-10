Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе

10 июля 2019 01:18 (UTC+04:00)

Минивэн снес остановку с людьми в американском городе Миннеаполис, сообщает во вторник издание Star Tribune, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Три человека находятся в критическом состоянии, всего пострадали шестеро, пишет газета. Полиция задержала водителя, однако потом отпустила.

По данным полиции, водитель сначала сбил зеркало автобуса, который остановился для высадки пассажиров, потом сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он обогнул автобус и снес остановку. Представитель полиции города заявил, что пока не знает, почему это произошло, и отметил, что водитель сотрудничает со следствием.

На фотографиях с места происшествия видно, что алюминиевая остановка полностью сорвана с места, она отлетела на ограждение и стоящий рядом столб, отчего разрушилась. Все стекла конструкции разбиты, мелкими осколками усеяны тротуар и дорога. У минивэна, остановившегося на тротуаре, частично оторван и помят передний бампер, слегка поврежден капот.

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