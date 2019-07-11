Главы Минфина США и Минэкономики ФРГ обсудили санкции против Ирана

11 июля 2019 00:58 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретились в среду в Вашингтоне и обсудили вопросы санкций и торговли с Ираном, а также энергетическую безопасность европейских стран. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского Минфина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры обсудили вопросы санкций, связанные с торговлей с Ираном. Министры также обсудили европейскую энергетическую безопасность и макроэкономическую политику, необходимую для стимулирования экономического роста в мире", - отмечается в документе.

Альтмайер находится с визитом в США с 8 до 12 июля. Министр планировал посетить Вашингтон, а также завод Mercedes в Алабаме.

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