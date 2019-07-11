Трамп анонсировал серьезное усиление санкций против Ирана

11 июля 2019 07:15 (UTC+04:00)

В ближайшее время США введут против Ирана новые санкции, сообщил в среду американский президент Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Санкции скоро будут усилены в значительной степени", - написал он в своем твиттере, комментируя соглашение по иранской ядерной программе, которое, по мнению Трампа, нарушается уже давно.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

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