Два человека пытались проникнуть на ядерный исследовательский объект в США

Два человека пытались проникнуть на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско (штат Калифорния) и были задержаны охраной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на Комиссию по ядерному регулированию США.

По ее данным, инцидент произошел в среду во второй половине дня около исследовательского атомного объекта закрытого режима, где используется высокообогащенный уран. Двое человек перелезли через ограждение совместного предприятия японской корпорации Hitachi и американской General Electric. Эти лица "покинули зону, когда к ним приблизилась охрана", и позднее были задержаны, приводит агентство данные Комиссии по ядерному регулированию США.

Источник в General Electric информировал агентство, что данные люди благодаря оперативным действиям охраны не преодолели второе заграждение на территории объекта и не смогли войти ни в одно из служебных помещений.

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