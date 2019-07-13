В Британии начали расследование после утечки переписки посла в США

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока, сообщил Скотланд-Ярд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Начать расследование полицию 8 июля попросил глава внешнеполитического комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Он обратился с соответствующим запросом к главе Скотланд-Ярда Крессиде Дик.

"Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, которое отвечает за вопросы, связанные с нарушением законодательства о гостайне, начало уголовное расследование (обстоятельств утечки - ред.). Учитывая сообщения о последствиях этой утечки, поиск ответственных за нее является национальным интересом", - говорится в заявлении британской полиции.

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".

Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.

В результате вызванного утечкой скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.

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