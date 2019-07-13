Прокуратура Нью-Йорка прекращает расследование в отношении Trump Organization

Прокуратура американского штата Нью-Йорк не станет выдвигать обвинения членам руководства группы компаний Trump Organization и закроет расследование данных о нарушении ими правил финансирования инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа в начале 2017 года. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, отправной точкой расследования стали показания бывшего юриста президента США Майкла Коэна о нецелевых расходах из фонда предвыборного штаба Трампа. В январе 2019 года прокуратура Южного округа штата планировала допросить топ-менеджеров Trump Organization, однако дальше повесток дело не пошло. В течение пяти последних месяцев не было вообще никаких контактов прокуроров и руководства группы компаний. Допросы не состоялись, а расследование по сути спущено на тормозах и будет прекращено.

Ранее телеканал NBC сообщал, что отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией инициировал проверку на предмет возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. Ведомство планировало проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года. Как утверждали источники телеканала, прокуроров, помимо сведений о финансах, интересовала информация о гостях инаугурации и сопутствующих мероприятий.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые посты в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

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