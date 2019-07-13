Прокуратура Нью-Йорка прекращает расследование в отношении Trump Organization

13 июля 2019 04:41 (UTC+04:00)

Прокуратура американского штата Нью-Йорк не станет выдвигать обвинения членам руководства группы компаний Trump Organization и закроет расследование данных о нарушении ими правил финансирования инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа в начале 2017 года. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, отправной точкой расследования стали показания бывшего юриста президента США Майкла Коэна о нецелевых расходах из фонда предвыборного штаба Трампа. В январе 2019 года прокуратура Южного округа штата планировала допросить топ-менеджеров Trump Organization, однако дальше повесток дело не пошло. В течение пяти последних месяцев не было вообще никаких контактов прокуроров и руководства группы компаний. Допросы не состоялись, а расследование по сути спущено на тормозах и будет прекращено.

Ранее телеканал NBC сообщал, что отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией инициировал проверку на предмет возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. Ведомство планировало проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года. Как утверждали источники телеканала, прокуроров, помимо сведений о финансах, интересовала информация о гостях инаугурации и сопутствующих мероприятий.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые посты в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Эпштейну предъявили обвинения в попытке подкупа потенциальных свидетелей
США 02:46
В Британии начали расследование после утечки переписки посла в США
США 01:14
США одобрили поставки Германии противоракет на $401 млн
США 12 июля 23:23
СМИ узнали о намерении Трампа уволить главу нацразведки
В мире 12 июля 22:39
США считают проблемой получение Турцией С-400
В мире 12 июля 21:43
США приостанавливают выдачу виз в Ашхабаде
Туризм 12 июля 16:32
Лента новостей
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В мире 06:00
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
В мире 05:47
Сборная Бразилии обыграла команду Ирана в матче финального турнира волейбольной Лиги наций
В мире 05:35
Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну
В мире 05:23
Канадская журналистка погибла в результате теракта в Сомали
В мире 04:43
Рассекречены документы об освобождении Вильнюса
Россия 04:15
"Ювентус" заплатит за трансфер футболиста "Аякса" де Лигта €82 млн
В мире 04:06
Все задержанные члены экипажа танкера Grace 1 освобождены
В мире 03:56
Первый замгоссекретаря США встретится с замглавы МИД РФ
В мире 03:23