В США сообщили об угрозе приближения тропического шторма к берегам Луизианы

13 июля 2019 19:36 (UTC+04:00)

Тропический шторм Барри набрал силу урагана и в ближайшие часы может достичь берегов американского штата Луизиана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Барри набрал силу урагана и движется по направлению к берегам Луизианы", - следует из опубликованного сообщения. В штате ожидаются ураганные ветры и наводнения.

По данным New York Times, "более 62 тысяч человек находится без электричества".

Авиалинии уже отменяют рейсы в Новый Орлеан. В течение нескольких часов в штате Луизиана ожидают ураганные ветры и наводнения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне тропического шторма Барри.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп не стал устанавливать квоты на производство урана в США
Другие страны 09:55
Конгрессмен: Мюллер согласился принять участие в новых слушаниях 24 июля
В мире 06:26
Первый замгоссекретаря США встретится с замглавы МИД РФ
В мире 03:23
Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость покупки С-400
Турция 02:09
Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400
В мире 00:53
США одобрили поставки Германии противоракет на $401 млн
США 12 июля 23:23
Лента новостей
В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек
В мире 19:23
В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста
Китай 19:11
Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Великобритании
Спорт 18:51
В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на отель боевиков
Другие страны 18:24
"Желтые жилеты" провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа
Европа 18:06
Минобразования Азербайджана предупредило абитуриентов, желающих учиться за рубежом
Общество 17:59
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
Другие страны 16:59
Президент Ильхам Алиев: Мы возлагаем большие надежды на объективную позицию Франции, как сопредседателя МГ ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Политика 16:48
Наследникам создателей АДР вручены медали (ФОТО)
Политика 15:28