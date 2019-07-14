Около 45 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электроэнергии

14 июля 2019 05:12 (UTC+04:00)

Отключение электричества в центре Нью-Йорка повлияло на движение поездов метро нескольких веток, люди вышли на улицы, на некоторых улицах собрались толпы, без электроэнергии остались примерно 44 500 человек, сообщает телеканал Spectrum News NY1, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 20 тысячах человек в зоне отключения электроэнергии.

"Отключение электричества повлияло на движение поездов по линиям A, C, D, F, M", - сообщил ведущий.

По его словам, причиной отключения мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы. На некоторых улицах Манхэттена образовались пробки, в том числе из за погасших светофоров.

Телеканал сообщил со ссылкой на энергокомпанию Con Edison, что 44 500 человек остались без электричества.

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