Энергетическая компания начала восстанавливать подачу электричества в Нью-Йорке

14 июля 2019 07:26 (UTC+04:00)

Энергетическая компания Con Edison, обслуживающая Нью-Йорк, начала восстанавливать подачу электроэнергии после масштабного сбоя. Об этом в субботу вечером сообщается на странице компании в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подача энергии восстанавливается в верхней западной части Манхэттена. Мы рассчитываем, что большинство потребителей будут обеспечены электричеством к полуночи", - говорится в заявлении.

По меньшей мере 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии. Телеканал NBC отмечает, что причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы. Точные причины на данный момент устанавливаются.

Поезда по некоторым линиям нью-йоркской подземки ходят с перебоями, уточняется в Twitter Транспортного управления города. Вышли из строя светофоры на нескольких перекрестках, многие здания функционируют благодаря резервным генераторам. Практически полностью перестала работать рекламная иллюминация на площади Таймс-сквер, прерваны показы многих бродвейских постановок, нарушена работа кинотеатров.

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