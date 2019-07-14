Экс-помощник госсекретаря предостерег США от экономического давления на Иран

США своими действиями рискуют сподвигнуть Иран на выход из ядерного соглашения, однако Тегеран по-прежнему далек от создания ядерного оружия, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен, передает Trend.

Ровно 4 года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Историческое соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

"СВПД удалось увеличить "время прорыва" для Ирана (время, необходимое для производства достаточного количества обогащенного урана для создания ядерного оружия) с нескольких месяцев до года. Его запасы обогащенного урана сократились на 98%, а число действующих центрифуг - на две трети", - рассказал Кантримен.

По его мнению, "даже с недавним возобновлением обогащения урана Иран по-прежнему далек от любой возможности создания оружия". "И это так и будет, если СВПД сохранится", - отметил собеседник агентства.

Однако бывший дипломат предостерег, что проводимая администрацией Дональда Трампа политика экономического давления "рискует дать Ирану серьезные стимулы выйти из СВПД и возобновить наиболее опасные элементы его ядерной программы".

В годовщину выхода США из СВПД Иран объявил о прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств.

Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Под угрозой вторичных санкций США вынуждают всех покупателей иранской нефти прекратить закупки.

США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".

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