Трамп призвал американцев к осторожности в связи с обрушившимся на Луизиану штормом

14 июля 2019 17:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал американцев быть осторожными в связи с обрушившимся на побережье штата Луизиана штормом "Барри", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большой риск сильного наводнения на значительной части Луизианы и всем побережье Мексиканского залива. Пожалуйста, будьте осторожны!" - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг в Мексиканском заливе. На всей территории Луизианы был введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов была объявлена эвакуация. В субботу "Барри" набрал силу урагана и обрушился на побережье штата, после чего ослаб до тропического шторма.

Согласно последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Барри" находится примерно в 125 км к юго-востоку от города Шривпорт и движется в северном направлении со скоростью 2,7 м/с. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 20,8 м/с.

Как сообщает телеканал CBS, из-за удара стихии в штатах Луизиана и Миссисипи без электричества остались около 70 тыс. человек.

Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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