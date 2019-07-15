NASA раскрыло причину отсутствия американских астронавтов на Луне и Марсе

15 июля 2019 02:35 (UTC+04:00)

Недостаточное финансирование помешало американским астронавтам высадиться на Луну и Марс к настоящему времени. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска», сказал Брайденстайн, отметив, что астронавты могли бы быть на данный момент и на Марсе.

Под политическим риском имеется в виду финансирование, пояснил глава НАСА. По его словам, в прошлых десятилетиях попытки улететь на Луну и Марс уже предпринимались, однако программы занимали «слишком много времени и денег».

В мае президент США Дональд Трамп выделил NASA дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.

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