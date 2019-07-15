США ужесточат правила предоставления убежища прибывающим со стороны Мексики мигрантам

15 июля 2019 22:58 (UTC+04:00)

США будут отказывать в предоставлении убежища мигрантам, которые прибыли из третьих стран через Мексику и не запросили убежища в этой латиноамериканской республике или в других государствах, оказавшихся на пути их следования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в документе, размещенном в понедельник на сайте Федерального реестра - сборника официальных актов американского правительства.

"Министерство внутренней безопасности и министерство юстиции <...> вводят <...> критерий для рассмотрения запросов о предоставлении убежища иностранцам, которые прибывают или намереваются прибыть в Соединенные Штаты со стороны южной границы и предварительно не запрашивали убежище от преследования или пыток в третьей стране, через территорию которой они проезжали по пути в Соединенные Штаты", - говорится в документе.

В нем уточняется, что такие иностранцы - "за ограниченным числом исключений" - не будут иметь право на убежище в США, если ранее они не обращались с соответствующим запросом к властям третьей страны, "которая не является страной их гражданства или постоянного места жительства, но через территорию которой они проезжали по пути в Соединенные Штаты".

Исключения из данного правила будут сделаны для иностранцев, доставленных в США против воли, а также для тех, кому было отказано в предоставлении убежища в третьей стране. В документе говорится, что его официальная публикация запланирована на вторник, 16 июля.

В минувшие субботу и воскресенье в ряде городов США прошли операции Службы иммиграционного и таможенного контроля по задержанию нелегальных мигрантов из Латинской Америки с целью их последующей депортации. Эти меры принимаются по распоряжению Дональда Трампа, который еще во время предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Согласно оценкам Министерства внутренней безопасности США, в стране насчитывается примерно 11 млн нелегальных мигрантов.

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