Трамп выдвинул Эспера на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп подтвердил объявленное ранее решение и направил в сенат уведомление о выдвижении Марка Эспера на пост министра обороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На вторник были запланированы слушания по утверждению Эспера в сенате.

Поскольку Эспер не может возглавлять ведомство даже с приставкой врио, пока сенат рассматривает его кандидатуру, исполнять обязанности главы Пентагона временно будет министр ВМС США Ричард Спенсер.

Эспер был назначен 18 июня новым исполняющим обязанности министра обороны США, после того как Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате и ушел из министерства в связи с семейными скандалами в прошлом.

Министерство обороны США остается без постоянного министра с конца 2018 года, когда ушел в отставку Джеймс Мэттис.

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