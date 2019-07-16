В США серьезно обеспокоены криптовалютой Facebook

Власти Соединенных Штатов выражают "очень серьезную обеспокоенность" в связи с решением компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник американский министр финансов Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Министерство финансов выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма, - подчеркнул руководитель ведомства. - Это действительно проблема национальной безопасности. Мы не позволим поставщикам цифровых услуг укрываться в тени".

По словам Мнучина, американские власти "будут требовать от организаций, которые совершают операции с Bitcoin, Libra или любой другой криптовалютой, придерживаться самых высоких стандартов".

Говоря о криптовалюте Facebook, Мнучин отметил: "На данный момент [она] меня не устраивает. <...> Им [Facebook] и другим [компаниям] предстоит проделать много работы, прежде чем они [криптовалюты] будут нас устраивать".

Министр подчеркнул, что власти предупредили Facebook о необходимости принятия тех же мер защиты от такой преступной деятельности, как отмывание денег, какие принимают традиционные финансовые институты.

Мнение президента и ФРС

11 июля президент США Дональд Трамп критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности. По его мнению, решение выпустить в обращение Libra будет иметь "низкую стабильность и надежность". Президент указал, что, "если Facebook и другие компании хотят стать банком", они должны пройти соответствующие процедуры и подчиняться законам о банковской деятельности "так же, как и другие банки - и национальные, и международные".

Выступая на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл заявил, что Libra вызывает у финрегулятора "серьезную обеспокоенность".

В свою очередь глава комитета по финансовым услугам Палаты представителей законодательного органа страны Максин Уотерс указала, что соответствующее решение Facebook представляет собой продолжение бесконтрольного проникновения этой американской компании в личную жизнь миллионов пользователей. Ее комитет в данный момент рассматривает возможность представить законопроект, который запретил бы крупным социальным сетям и технологическим компаниям предоставлять финансовые услуги и вводить в обращение криптовалюты.

В июне газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой" от Facebook.

Руководство Facebook не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности. Администрацию соцсети, в частности, обвиняли в том, что она не противодействует в достаточной мере распространению вредоносной информации. Как сообщало ранее агентство Reuters, власти США готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений антимонопольного законодательства с их стороны. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей.

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