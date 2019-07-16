Временным и.о. главы Пентагона стал министр ВМС Ричард Спенсер

16 июля 2019 01:41 (UTC+04:00)

Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности министра обороны страны после того, как кандидатура его предшественника Марка Эспера была выдвинута Белым домом для назначения на должность главы Пентагона на постоянной основе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы американского военного ведомства.

"Сегодня Сенат получил от президента официальное уведомление о выдвижении на пост министра обороны Марка Эспера. В этот же момент Эспер прекратил исполнять обязанности министра обороны и остается лишь министром сухопутных войск США. В результате этого... министр ВМС Ричард Спенсер стал исполняющим обязанности министра обороны", - говорится в документе.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства президент США Дональд Трамп объявил после того, как главный кандидат на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. В понедельник же Трамп выдвинул кандидатуру Эспера для назначения на должность главы Пентагона на постоянной основе. Согласно процедуре утверждения на этот пост, лицо, находящееся в статусе исполняющего обязанности, не может занять должность министра.

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