Трамп рассматривает возможность увольнения министра торговли

Президент США Дональд Трамп обсуждает с помощниками и знакомыми возможность увольнения министра торговли Уилбура Росса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал NBC.

Росс, в ведении которого находится перепись населения, не смог отстоять намерение Трампа включить в список вопросов переписи-2020 гражданство опрашиваемых. Трамп считает, что необходимо точно знать, сколько в США иностранцев. Борьба с нелегальной иммиграцией - одно из основных предвыборных обещаний Трампа.

Тем не менее, верховный суд США не согласился с тем, что этот вопрос необходимо добавить в перепись, которая проводится раз в десятилетие по указанию конгресса.

Министерство торговли выпустило в понедельник заявление, в котором заверило, что Росс "продолжит работать на благо американского народа и повестки дня президента".

Трамп и раньше выражал недовольство Россом из-за неудачных торговых переговоров. Нынешняя администрация США ведет "торговую войну" с Китаем и рядом других стран, вводя пошлины на экспорт в попытке снизить более чем 600-миллиардный торговый дефицит страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.