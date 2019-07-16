При взрыве бытового газа в Калифорнии погиб один человек

Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате взрыва бытового газа в понедельник во время ремонтных работ в жилом доме в городе Мурриета (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию Southern California Gas, отвечающую за газораспределение на юге Калифорнии.

"Ранее сегодня бригады SoCalGas отреагировали на сообщения о повреждении газопровода, вскоре после того, как бригады прибыли на место происшествия, произошел взрыв. Мы мыслями с семьями и спасателями, которых этот инцидент затронул", - информировала в своем Twitter компания. Она не уточняет, сколько человек погибло и пострадало.

Southern California Gas перекрыла подачу газа в дом, в котором произошел взрыв. По данным телекомпании, единственная жертва являлась сотрудником компании. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. Движение по дорогам около места происшествия временно перекрыто, сообщила городская полиция.

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