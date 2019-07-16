США намерены обсудить с Россией трехстороннее соглашение по ядерному оружию

Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией на консультациях 17-18 июля в Женеве новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга, продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) при этом обсуждаться не будет, а прорыва в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американская сторона не ожидает.

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