Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах с КНДР

16 июля 2019 21:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Нынешняя администрация добилась "огромного прогресса", заявил Трамп журналистам на встрече кабинета министров США. Также он заявил, что временные рамки для договоренностей с Пхеньяном не важны.

Трамп в июне посетил Южную Корею и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Суть переговоров стороны не раскрывают. США заявляют, что их цель остается неизменной - добиться денуклеаризации КНДР.

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