Суд запретил экс-советнику Трампа использовать Twitter, Facebook и Instagram

17 июля 2019 05:45 (UTC+04:00)

Федеральный суд во вторник запретил бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну пользоваться Twitter, Facebook и Instagram за неоднократное нарушение предписания не обсуждать публично любые аспекты выдвинутых против него обвинений, в том числе в даче ложных показаний, сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Окружной судья Эми Берман Джексон сочла, что бывший советник главы государства нарушил условия освобождения из-под стражи до начала судебного процесса. Судья не стала аннулировать свое решение об освобождении Стоуна под залог, хотя и допустила такой вариант в будущем.

Экс-советник Трампа в феврале давал объяснения суду в связи с публикацией в Instagram фотографии председательствующей на процессе над ним судьи Джексон на фоне мишени. В интервью телекомпании CNN Стоун возложил ответственность за размещение материала в соцсети на "добровольного помощника", заявил, что распорядился убрать этот материал, и извинился перед судьей.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Бывший советник Трампа обязан не выступать с публичными заявлениями. Ему также предписано сдать паспорт и не покидать США до завершения судебного разбирательства. Начало суда намечено на 5 ноября.

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