Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото тела

В штате Нью-Йорк убили несовершеннолетнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет New York Post.

Главный подозреваемый – Брэндон Кларк, познакомившийся с девушкой на сайте знакомств два месяца назад. По данным полиции, пара сходила на музыкальный концерт, а затем мужчина перерезал Дэвинс горло и опубликовал фотографии ее трупа в соцсетях.

Подозреваемый также вызвал полицию и выложил селфи.

"Наверное, это мой последний пост. Они идут за мной. Я совершил кое-что ужасное… Мне очень жаль", – написал он под фотографией. На снимке молодой человек ухмыляется.

Кларк попытался покончить с собой, увидев прибывших на место сотрудников правоохранительных органов. Однако его успели спасти.

Мужчину доставили в больницу Святой Елизаветы, где ему провели операцию, а затем предъявили обвинение в убийстве.

Сестра Instagram-блогерши Оливия Девинс позднее написала в соцсетях, что Кларк был близким другом семьи, которому все доверяли.

Мотивы преступника уточняются. Правоохранители полагают, что убийство произошло после ссоры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.