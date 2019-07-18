В США отложили два пуска ракет с военными спутниками

18 июля 2019 02:21 (UTC+04:00)

Пуски американских ракет-носителей Atlas-5 и Delta-4 с военными космическими аппаратами, планировавшиеся в июле, перенесены на август из-за технических проблем, сообщила компания United Launch Alliance (ULA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду компания ULA, которая осуществляет пуски ракет Atlas-5 и Delta-4, сообщила о переносе с 25 июля на не ранее 22 августа старта ракеты Delta-4 со вторым навигационным спутником GPS-3 в интересах ВВС США с космодрома на мысе Канаверал.

В качестве причины отсрочки указана проблема, возникшая при наземном тестировании неназванного узла на предприятии одного из поставщиков. В связи с этим требуется дополнительное время для анализа ситуации, замены узла на ракете и его повторного тестирования.

Неделю назад компания ULA сообщила о переносе с 17 июля на не ранее 8 августа пуска ракеты Atlas-5 со спутником связи AEHF-5 также в интересах ВВС США и также с мыса Канаверал. При этом причина отсрочки была озвучена такой же, как и для Delta-4.

Ранее пуск ракеты Atlas-5 со спутником AEHF-5 уже откладывался из-за неисправной батареи на ракете.

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