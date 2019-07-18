Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи силовиков

Руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства Криса Митчелла.

Сейчас на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев.

Ранее в июле сообщалось, что министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военнослужащих национальной гвардии Техаса для обеспечения работы центров временного содержания мигрантов в штате на границе с Мексикой.

По информации Митчелла, вечером во вторник исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер удовлетворил запрос, распорядившись отправить на границу 1 тысячу бойцов национальной гвардии и 1,1 тысячи военных. Ожидается, что дополнительные силы будут задействованы в обеспечении логистики и в наблюдении за границей с воздуха.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.