Участие Турции в программе F-35 окончательно остановят в марте 2020 года

Участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года, заявила в среду журналистам замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы идем по хорошо спланированному пути сворачивания (участия Турции) в марте 2020 года на этот момент… Мы свернем это в марте 2020 года", - сказала она.

По ее словам, США с 2018 года занимались поиском альтернативных поставщиков примерно 900 комплектующих, поэтому влияние на реализацию программы будет минимальным.

Решение об исключении Турции из программы F-35 стало реакцией Вашингтона на поставки Анкаре новейших российских систем ПВО С-400.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

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