В США арестовали подозреваемого в убийстве девочки в 1988 году

19 июля 2019 05:54 (UTC+04:00)

Полиция американского штата Род-Айленд арестовала мужчину, который обвиняется в убийстве 10-летней девочки, совершенном в 1988 году, сообщает телеканал NBC 10 Boston, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Девочка, которую родители послали за молоком, пропала в городе Потакет в январе 1988 года, возвращаясь из магазина. Ее тело было обнаружено через два месяца на местном пляже.

По делу об убийстве в среду был арестован 59-летний Жоао Монтейро. Следователям удалось выйти на его след благодаря новейшим технологиям анализа образцов ДНК.

Офицер полиции из Потакета Сью Кормьер возобновила следствие в августе 2018 года, после того как создала серию игральных карт, изображавших нераскрытые преступления в городе. Убитая девочка представляла в этой колоде даму червей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Береговая охрана США потребовала ледоколы для конкуренции с РФ в Арктике
США 04:43
Reuters: Бразилия отказывается заправлять иранские суда из санкционного списка США
В мире 04:40
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году
США 04:19
Трамп осудил призывы сторонников выслать конгрессвуман-мусульманку
США 18 июля 22:24
США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
США 18 июля 22:15
Азербайджанская шоколадная продукция может появиться на прилавках в США
Бизнес 18 июля 15:31
Лента новостей
Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны
В мире 05:42
В Новой Зеландии шесть человек пострадали при взрыве газа в доме
В мире 05:23
Следующий коммерческий пуск "Протона-М" перенесли на сентябрь
В мире 05:10
Береговая охрана США потребовала ледоколы для конкуренции с РФ в Арктике
США 04:43
Reuters: Бразилия отказывается заправлять иранские суда из санкционного списка США
В мире 04:40
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году
США 04:19
Шахрияр Мамедъяров обыграл американца Уэсли Со
Азербайджан 04:15
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
В мире 03:46
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
В мире 03:30