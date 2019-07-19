В США арестовали подозреваемого в убийстве девочки в 1988 году

Полиция американского штата Род-Айленд арестовала мужчину, который обвиняется в убийстве 10-летней девочки, совершенном в 1988 году, сообщает телеканал NBC 10 Boston, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Девочка, которую родители послали за молоком, пропала в городе Потакет в январе 1988 года, возвращаясь из магазина. Ее тело было обнаружено через два месяца на местном пляже.

По делу об убийстве в среду был арестован 59-летний Жоао Монтейро. Следователям удалось выйти на его след благодаря новейшим технологиям анализа образцов ДНК.

Офицер полиции из Потакета Сью Кормьер возобновила следствие в августе 2018 года, после того как создала серию игральных карт, изображавших нераскрытые преступления в городе. Убитая девочка представляла в этой колоде даму червей.

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