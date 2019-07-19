США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

19 июля 2019 21:25 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан, следует из размещенного на сайте минфина сообщения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что под санкции попадают Бланко Марреро, Франко Куинтеро, Гранко Артеага, а также Гуэрреро Михарес.

Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения. При этом Пенс не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.

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