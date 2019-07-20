Помпео: США готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий

20 июля 2019 00:36 (UTC+04:00)

Власти Соединенных Штатов готовы вступить в переговоры с Ираном без каких-либо предварительных условий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео после прошедшей в Буэнос-Айресе конференции, посвященной борьбе с терроризмом в Западном полушарии.

"Президент [США Дональд] Трамп дал ясно понять, что мы готовы к переговорам с Тегераном без предварительных условий", - сказал Помпео на пресс-конференции.

"Иран же говорит, что пойдет на это, только если США сделают то или иное", - добавил госсекретарь.

Помпео также прокомментировал опровержение иранских властей сообщения о том, что США сбили беспилотный летательный аппарат Ирана в Ормузском проливе. "Он [БПЛА] упал. [Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф или не знал это, или лгал, я не берусь сказать с уверенностью", - сказал он.

В четверг Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе БПЛА Ирана, который, по версии американского военного командования, подлетел к нему слишком близко. По словам президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа". Зариф в тот же день заявил, что Иран не обладает информацией о якобы сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.

Ранее в пятницу Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) распространил видеозапись, сделанную с иранского БПЛА, якобы сбитого американцами 18 июля в Ормузском проливе. Как сообщил иранский телеканал Press TV, на кадрах видно, что иранский дрон выполнил свою миссию в заданном районе и возвратился на базу до прибытия военного корабля ВМС США, с которого он будто бы был сбит.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Политика 01:44
Трамп заявил, что США располагают информацией о задержании Ираном двух танкеров
США 01:29
Великобритания крайне обеспокоена задержанием танкера в Ормузском проливе
Европа 01:03
КСИР задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе
Политика 19 июля 22:11
В США более 13 тыс. жителей Мэдисона остались без света
США 19 июля 22:02
Трамп заявил, что Иран заплатит, если решится на военные авантюры
США 19 июля 21:44
Лента новостей
КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Политика 01:44
Трамп заявил, что США располагают информацией о задержании Ираном двух танкеров
США 01:29
Великобритания крайне обеспокоена задержанием танкера в Ормузском проливе
Европа 01:03
Цена нефти Brent поднялась на 2% на фоне нового инцидента в Ормузском проливе
Энергетика 00:41
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла КНР в Азербайджане
Политика 00:20
Новое правительство Хорватии принесло присягу
Европа 19 июля 23:50
МЧС распространило информацию об отравлении людей в доме торжеств в Ширване
Происшествия 19 июля 23:31
Министерство здравоохранения об отравлении людей в доме торжеств в Ширване
Происшествия 19 июля 23:05
Лейла Абдуллаева: Нагорно-карабахский регион Азербайджана, находящийся в настоящее время под оккупацией ВС Армении, не признается ни одним суверенным государством
Политика 19 июля 22:56