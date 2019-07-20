В Пентагоне заявили, что Иран участил военные вылазки из-за ослабления экономики

20 июля 2019 03:56 (UTC+04:00)

Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли полагает, что власти Ирана участили военные вылазки, поскольку экономика страны слабеет из-за санкционного режима. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в пятницу, выступая в американском городе Аспен (штат Колорадо) на ежегодном форуме по безопасности.

Эшли считает, что экономика "Ирана сейчас в точке излома". По его мнению, действия, которые сейчас предпринимает Тегеран, продиктованы стремлением "изменить статус-кво". Директор РУМО также заявил, что иранская "экономика разваливается из-за оказываемого на нее давления".

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