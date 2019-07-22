Помпео назвал Иран угрозой для всего мира

22 июля 2019 21:26 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран угрозой для всего мира. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал в понедельник в интервью телекомпании "Фокс-ньюс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим войны с Ираном. Мы хотим, чтобы они вели себя как нормальная нация. По-моему, они это понимают, и я думаю, весь мир начинает осознавать тот факт, что это (Иран - прим. ТАСС) реальная угроза", - сказал госсекретарь. "Это не просто угроза для США, это не просто угроза для Израиля - это угроза для всех нас", - подчеркнул Помпео.

Агентство ИРНА в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Глава МИД Великобритании Джереми Хант подтвердил, что в пятницу властями Ирана был также задержан прошедший Ормузский пролив танкер под либерийским флагом. По данным трекинг-сервиса Refinitiv ("Рифинитив") речь идет о британском танкере Mesdar ("Месдар").

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 ("Грейс 1") под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.

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