В США трость выжившей пассажирки "Титаника" продана за 50 тысяч долларов

23 июля 2019 01:09 (UTC+04:00)

Пешеходная трость с электрической подсветкой, которую выжившая пассажирка "Титаника" использовала как ориентир для спасательных шлюпок, продана на торгах в США за 50 тысяч долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает аукционный дом Guernsey's.

В описании лота говорится, что трость принадлежала американке Элле Уайт, которая возвращалась в Нью-Йорк на борту легендарного судна. Путешествуя по Европе, она повредила ногу и купила палку для ходьбы, сыгравшую важную роль в ее дальнейшей судьбе.

Во время кораблекрушения миссис Уайт и ее служанке мисс Янг удалось попасть на спасательную шлюпку №8, где всего находилось 22 мужчины и четыре женщины. Как вспоминала обладательница трости, некомпетентность мужчин вынудила мисс Янг и других женщин взять управление лодкой в свои руки.

"Миссис Уайт не помогала грести, она назначила себя кем-то вроде сигнальщика. У нее была трость с электрической подсветкой и в течение всей ночи она ей яростно размахивала, одновременно помогая всем и запутывая их", - цитирует аукционный дом воспоминания очевидца плавания. Женщина умерла в 1942 году в возрасте 85 лет.

Предпродажная оценка лота составляла 300-500 тысяч долларов.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года натолкнулся на айсберг во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение "морского гиганта", в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир.

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