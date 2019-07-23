Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо", - добавил он.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.

По оценкам властей Афганистана на 2018 год, численность населения страны составляет около 31,5 миллиона человек.

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