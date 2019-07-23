Госдеп объявил о возобновлении переговоров с "Талибаном"

23 июля 2019 04:01 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с 22 июля по 1 августа Кабул, а также Доху для продолжения переговоров с талибами, заявили в госдепе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Спецпредставитель по афганскому примирению Залмай Халилзад посетит Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа как часть общих усилий по продвижению мирного процесса, чтобы положить конец конфликту в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кабуле Халилзад проведет консультации с афганскими властями по дальнейшим шагам в мирном процессе. В частности, стороныобсудят состав команды со стороны официального Кабула, кто сможет принять участие в межафганских переговорах.

"В Дохе он возобновит переговоры с Талибаном", - отметили в госдепе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
США 02:45
Трамп заявил, что все меньше хочет заключать новую сделку с Ираном
США 22 июля 23:27
Помпео назвал Иран угрозой для всего мира
США 22 июля 21:26
США нацелены на развитие взаимодействия с крупным казахским городом
Бизнес 22 июля 17:45
Новый раунд торговых переговоров Китая и США может пройти на следующей неделе
Другие страны 22 июля 17:31
Машины занимают почти половину доли импорта в Узбекистане
Бизнес 22 июля 12:50
Лента новостей
В ООН призвали не допускать возврата беженцев в Ливию
Другие страны 03:29
"Музей отвратительной еды" в Швеции будет работать постоянно
Европа 03:03
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
США 02:45
Выпущенная из Сирии ракета попала в дом в Турции, есть пострадававшие
Турция 02:26
Два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика
Европа 02:01
Каракас и 15 штатов Венесуэлы остались без света
Другие страны 01:39
В США трость выжившей пассажирки "Титаника" продана за 50 тысяч долларов
США 01:09
Азербайджан лидирует в медальном зачете XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля
Общество 00:44
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия
Кыргызстан 00:35