Сенат Конгресса утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

23 июля 2019 22:17 (UTC+04:00)

Сената Конгресса США утвердил во вторник выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировала телекомпания C-SPAN.

Кандидатуру Эспера поддержали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей. В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.

После одобрения кандидатуры Эспера, отмечает газета WSJ, "завершился самый длительный в истории Пентагона период", в течение которого ведомством руководил исполняющий обязанности министра.

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