В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ

24 июля 2019 02:27 (UTC+04:00)

Министерство юстиции США начинает антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний, лидирующих на рынке, сообщается в заявлении министерства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство юстиции объявило сегодня, что его антимонопольный комитет расследует, как ведущим онлайн-платформам удалось занять доминирующую позицию на рынке, и занимаются ли они деятельностью, направленной на снижение конкуренции, подавление инноваций и нанесение иного вреда потребителям - и каким образом", - сообщается в релизе.
В релизе говорится, что расследование коснется опасений потребителей, компаний и предпринимателей в отношении поисковых платформ, социальных сетей и фирм, предоставляющих розничные услуги.

"Цель расследования - оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение американцам доступа к свободным рынкам, на которых компании конкурируют в предоставлении услуг. Если будут выявлены правонарушения, министерство предпримет соответствующие меры для получения компенсации", - говорится в заявлении минюста.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что расследование минюста "создает новую угрозу для таких компаний как Facebook, Google, Amazon и Apple".

В июне судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщили, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.

Одновременно с этим агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. По данным источников, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

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