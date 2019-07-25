Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX

25 июля 2019 03:29 (UTC+04:00)

Компания Boeing может пересмотреть объемы или приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, заявил глава компании Денис Мюлленберг на презентации финансовых итогов второго квартала работы авиастроителя в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нам, возможно, потребуется рассмотреть вероятность дальнейшего снижения уровня (производства) или другие варианты, включая временную остановку производства", - заявил он, говоря о темпах производства модели 737 MAX. Текст выступления предоставила пресс-служба компании.

В среду стало известно, что чистый убыток американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов, тогда как годом ранее компанией была получена чистая прибыльв 4,673 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.

Чистый разводненный убыток составил 1,4 доллара на акцию против прибыли в 7,88 доллара за первые шесть месяцев 2018 года. Выручка Boeing упала на 18,8%, до 38,668 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала Boeing зафиксировал чистый убыток в 2,942 миллиарда долларов, тогда как за аналогичные три месяца прошлого года была получена прибыль в 2,196 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 5,21 доллара против прибыли в 3,73 доллара год назад. Квартальная выручка снизилась на 35%, до 15,751 миллиарда долларов.

Списания, связанные с ситуацией вокруг самолетов модели 737 МАХ, привели к снижению выручки на 5,6 миллиарда долларов, что представляет 8,74 доллара на акцию, отмечается в релизе. Новый финансовый прогноз на год компания опубликует позднее в связи с текущей неопределенностью.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
В мире 21 июля 07:26
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
В мире 19 июля 03:30
Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX
В мире 15 июля 03:05
American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX
США 14 июля 20:39
Bloomberg: руководитель программы по производству Boeing 737 уходит в отставку
США 12 июля 04:16
"Боинг" лишился контракта на поставку тридцати самолетов 737 Max
В мире 7 июля 21:22
Лента новостей
В 13 крупных итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности
Европа 03:03
Трамп предполагает, что Мексика может разместить больше военных на границе с США
США 02:44
Азербайджан второй в медальном зачете XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля
Общество 02:19
В Судане объявили об аресте ряда военных по делу о попытке госпереворота
Другие страны 02:03
В Германии зафиксировали новый температурный рекорд
Европа 01:45
В Газиантепе горит фабрика, есть пострадавший
Турция 01:17
Лига Чемпионов: "Карабах" сыграл вничью на выезде
Общество 01:06
Саудовская Аравия обновила пик экспорта нефти в Китай за счет снижения поставок в США
Арабские страны 00:41
Число жертв наводнений на северо-востоке Бразилии выросло до 12
Другие страны 00:18