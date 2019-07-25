Пентагон не планирует заниматься эскортом судов в Персидском заливе

25 июля 2019 08:23 (UTC+04:00)

Вооруженные силы США пока не будут заниматься эскортом судов в районе Персидского залива, но сохранят военное присутствие в регионе для "сдерживания провокаций", заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем сопровождать наши корабли в той степени, в какой этого требует риск… Я не говорю, что (будем сопровождать) сейчас",- сказал Эспер журналистам.

Министр уточнил, что на следующей неделе планирует обсудить этот вопрос с руководством Центрального командования США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток.

"Я использую слово "эскорт" в широком значении. Эскорт не означает, что они (торговые суда) следуют сразу за нами. Но пока вы находитесь в этом районе, вы можете реагировать достаточно быстро, чтобы предотвратить провокацию. Это ключевой фактор", - сказал Эспер.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.

До этого помощница главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения.

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