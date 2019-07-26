США попросили Турцию не вводить в строй С-400

Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции… Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", - цитирует в четверг его слова издание Defense One.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.