США продолжат переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет

26 июля 2019 05:49 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатию и переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы дипломатия сработала. Мы хотим, чтобы председатель Ким выполнил обещание … провести денуклеаризацию. Мы по-прежнему убеждены, что существует дипломатический путь для продвижения вперед", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Он напомнил, что через "пару недель" у США и КНДР пройдут переговоры на рабочем уровне.

Ранее южнокорейские военные зафиксировали пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море. Как сообщило позже Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), после испытания лидер КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение характеристиками "тактической управляемой ракеты - низковысотному планированию и резкому выходу на орбиту полета, что делает затруднительным ее перехват".

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