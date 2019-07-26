Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа

26 июля 2019 06:35 (UTC+04:00)

США по-прежнему планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Верно", - сказал он, отвечая на вопрос, по-прежнему ли США планируют выйти из договора 2 августа.

Помпео вновь заявил, что США сожалеют, что Россия, по его мнению, решила нарушить ДРСМД.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить ДРСМД и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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