Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании

27 июля 2019 01:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с новым британским премьер-министром Борисом Джонсоном и считает, что он будет отличным премьером Великобритании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром", - сказал Трамп журналистам. Президент назвал Джонсона "отличным парнем". По его словам, с Великобританией возможна выработка очень значимого торгового соглашения, над которым сейчас идет работа. Трамп выразил надежду на увеличение торгового оборота между странами.

"Да, я говорил с ним (по телефону). Я поздравил его. Он является моим другом", - отметил Трамп. По словам президента США, Великобритания "давно нуждалась" в нем.

Борис Джонсон в среду стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.

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