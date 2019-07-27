Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн

Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн. Об этом сообщило в пятницу Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency). Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предлагаемая сделка окажет поддержку внешней политике и национальной безопасности США, помогая укрепить американо-индийские стратегические отношения, а также повысить мобильность основного партнера в сфере обороны, который остается важной силой для [поддержания] политической стабильности, мира и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе и в Южной Азии", - отмечает DSCA.

Помимо этого, Госдеп одобрил предоставление Пакистану услуг по технической поддержке истребителей F-16 на сумму в $125 млн, а также возможную продажу Таиланду 60 бронетранспортеров Stryker и сопутствующего оборудования общей стоимостью $175 млн.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.