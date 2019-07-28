Болтон анонсировал новые санкции против Кубы

28 июля 2019 04:02 (UTC+04:00)

Вашингтон продолжит расширять ограничительные меры в отношении Кубы из-за нарушений прав человека властями страны, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Twitter передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы продолжим ограничивать приток долларов США в кубинский режим в ответ на его преднамеренное игнорирование прав человека, подавление голосов оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы. Мы возлагаем на режим ответственность за эти действия, поскольку мы поддерживаем кубинцев, которые борются за свободу!", - написал он.

До этого Госдеп США ввел ограничения против ряда кубинских чиновников. В частности, США запретили выдавать визы ряду должностных лиц Кубы и людей, ответственных за эксплуатацию и принуждение к труду в рамках кубинской программы зарубежных медицинских миссий.

Ранее в пятницу Соединенные Штаты также внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны.

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