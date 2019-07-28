В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. Все они были доставлены в больницу.

Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.

В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили брошенное им оружие.

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