СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу нацразведки

Президент США Дональд Трамп готовится заменить главу Национальной разведки США Дэна Коутса, который не раз критиковал его, сообщает в воскресенье издание Axios со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как ожидается, Трамп предложит на его место конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, который пока якобы является фаворитом, хотя есть и другие кандидаты. Рэтклифф не имеет опыта службы в разведке, однако сейчас входит в комитет палаты представителей по разведке.

По информации издания, ранее конгрессмен был и в числе потенциальных кандидатов на пост генерального прокурора, однако в конечном счете Трамп остановил свой выбор на Уильяме Барре.

Директор национальной разведки, пишет издание, отвечает за работу разведсообщества США и является советником президента и Совета национальной безопасности. Именно он готовит ежедневные сводки с разведывательной информацией для президента.

Может быть, конечно, это Марк Эспер ради должности обернулся перед сенаторами "бешеным псом" и лизнул им больное место. Никто же не видел ‒ вдруг он в это время пальцы за спиной скрестил. Перед Трампом, по крайней мере, он, наверное, так и будет оправдываться.

По словам источников Axios, Трамп высказывал мнение, что аппарат директора нацразведки представляет собой ненужную бюрократическую прослойку и что он хочет от этого избавиться. Однако ему якобы разъяснили, что это "политически невозможно", но президент все равно намерен сократить численность этой структуры.

Коутс вызвал недовольство Трампа, когда раскритиковал его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью с ведущей телеканала NBC Андреа Митчелл в июле прошлого года. На прошлой неделе это интервью оказалось в числе претендентов на награду "Эмми".

Кроме того, Коутс заявлял в январе, что КНДР не откажется от своей ядерной программы, что противоречит линии Трампа, отмечает Axios. Последнее время он не был замечен в громких публичных выступлениях.

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